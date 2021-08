Covid Vaccine Slots booking on Whatsapp: अब Whatsapp पर बुक होंगे vaccination के लिए Slots, जानें पूरी प्रक्रिया

लखनऊ. How to book slot for covid vaccine on whatsapp. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) टीकाकरण के लिए स्लॉट्स बुक (Vaccine Slots booking) करने की समस्या कुछ और कम हो सकेगी। Whatsapp अपनी नई सर्विस के जरिए लोगों को इसमें मदद करेगी। अब लोग टीकाकरण के लिए स्लॉट्स बुक कर सकेंगे। Whatsapp ने अपनी इस नई सेवा की शुरुआत की घोषणा कर दी है। अभी तक cowin, arogya setu से उपयोगकर्ता स्लॉट्स बक कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक और विकल्प मिल गया है।

इससे पहले MyGov व WhatsApp ने यूजर्स को चैटबॉट से अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (COVID vaccination certificates) डाउनलोड करने की सुविधा दी थी।

यह होगी प्रक्रिया-

Whatsapp अपने नए फीचर के जरिए यूजर्स को वैक्सीन के लिए स्लॉट्स बुक करने के लिए मदद करेगा। निम्न देखें स्टेप्स-

- सबसे पहले यूजर को 9013151515 नंबर अपने मोबाइल में सेव करना होगा।

- इस व्हाट्सएप नंबर पर 'बुक स्लॉट' (Bookslot) लिखकर भेजना होगा।

- इस टेक्स्ट को भेजने पर आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का वन-टाइम पासवर्ड आएगा।

- पासवर्ड डालने के बाद यूजर अपने क्षेत्र के पिन कोड (Pincode) और वैक्सीन टाइप (Covaccine or Covishield) के आधार पर अपनी पसंदीदा तारीख और जगह को चुनना होगा।

- एक बार पुष्टि होने के बाद यूसर को टीकाकरण केंद्र के साथ ही टाइस स्लॉट आवंटित हो जाएगा। जिसके आधार पर वह वैक्सीन लगवा सकता है।