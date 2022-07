लाखों रुपये कमाने हैं तो करो सोने की खदान में नौकरी, Gold निकालने वालों को कितना मिलता है रुपया

What is the Age Limit उम्मीदवार की आयु 25-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। What is the Selection Process लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा।

यह भी पढ़ें यूपी में भी है सोने की खदान, कैसे होती है मिट्टी में Gold की पहचान What is the Salary for Job in Gold Mine इस जॉब में सैलरी 20,920 से लेकर 81,200 रुपये तक बनती है। सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी होती है। कहां कर सकते हैं अप्लाई इस जॉब में सैलरी 20,920 से लेकर 81,200 रुपये तक बनती है। सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी होती है।

Where it can be Applied? कर्नाटक के रायचूर जिला बेस्ड हट्टी गोल्ड माइंस में कुल 216 पदों के लिए वैकेंसी है। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई को शुरु हुई है। किन पदों पर भर्ती

मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट फायरमैन, सिक्योरिटी ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, फिटर ग्रेड, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड, इलेेक्ट्रिकल ग्रेड, लैब टेक्निशियन ग्रेड, सिक्योरिटी गार्ड और नर्सिंग एड के लिए भर्ती है। इसके अलावा भी कई प्राइवेट कंपनियां जैसे एसी गोल्ड माइन प्राइवेट लिमिटेड, आदि कंपनी हैं जो समय-समय पर नोटिफिकेशन निकालती रहती हैं।

भारत में कहां है सोने की खान

Where in India is Gold Mine Found कोलार, धारवाड़, और रायचूर जिलों से सोना निकाला जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक में करीब 17 लाख टन सोने के अयस्क का भंडार है। इसमें ज्यादातर खदान हसन, धारवाड़, रायचूर और कोलार जिलों में स्थित हैं। इसके बाद आंध्रप्रदेश, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में सोने और हीरे की खान हैं।