Dengue: धड़ाम से Platelets गिरने से हो रही मरीजों की मौत, जानें काउंट बढ़ाने के आसान उपाय

हमीरपुर में जिला अस्पताल के फिजीशियन डा.आरएस प्रजापति ने इस पर बताया कि सबसे पहले इन दिनों यदि बुखार (Fever) आए तो तुरंत चिकित्सकों से परामर्श करें और इलाज कराएं। उन्होंने प्लेटलेट्स (Platelets Count) बढ़ाने के उपाय भी बताए हैं।

लखनऊ. Dengue in UP. फिरोजाबाद (Dengue in Firozabad) में एक सरकारी अस्पताल में सुनील कुमार अपने दो बच्चों को लेकर आए। बताया कि बच्चों में डेंगू के लक्षण (Dengue Symptoms) हैं। इस कारण उन्हें दाखिल कराया है। दिहाड़ी पर काम करने वाले सुनील ने बताया कि उनकी बेटी की प्लेटलेट्स (Platelets Counts drop in Dengue) पहले दिन 49000 थी। डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। आम तौर पर मनुष्य में 150000 से 450000 प्रति माइक्रोलीट ऑफ ब्लड को नॉर्मल प्लेटलेट काउंट (Normal Platelets Count) माना जाता है। लेकिन अगले दिन अंजली की प्लेटलेट्स 18000 पर आ गिरी। उसे और खून की जरूरत थी। कुमार खून का इंतजाम नहीं कर पाए। और 28 अगस्त को अंजली की मृत्यु हो गई।प्लेटलेट्स गिरने से मरीज की मौत का यह एक उदाहरण हैं। डेंगू की अधिकतर मरीजों में तेजी से प्लेटलेट्स काउंट गिरने से भी मौतें हो रही हैं। डेंगू व बुखार के बढ़ते मामलों के चलते प्लेटलेट्स की मांग भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है।

कैसे बढ़ाएं पेल्टलेट्स How to increase platelets in Dengue-

डॉक्टरों की सलाह है कि इन दिनों प्लेटलेट्स को मेंटेन करना अति आवश्यक हैं। लेकिन इसके क्या उपाय हैं? घर बैठे इंसान ऐसे क्या नुस्खे अपनाएं जिससे प्लेटलेट्स काउंट कम न हों? हमीरपुर में जिला अस्पताल के फिजीशियन डा.आरएस प्रजापति ने इस पर बताया कि सबसे पहले इन दिनों यदि बुखार (Fever) आए तो तुरंत चिकित्सकों से परामर्श करें और इलाज कराएं। क्योंकि गंभीर स्थितियों में प्लेटलेट्स तेजी से गिर रही हैं, जो मरीजों की मौत का कारण भी बन सकती हैं।वहीं उन्होंने बताया कि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए मरीज कीवी (Kiwi Fruit), कच्चा पनीर, बकरी के दूध व पपीते (Papaya Tablets) के पत्ते के रस का सेवन करें। इसके अतिरिक्त नारियल पानी (Coconut Water) भी काफी फायदेमंद होता है।

और भी हैं तरीके-

इनमें कीवी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य बताएं गए उपायों को अपनाया जा सकता है, जो ज्यादा महंगे नहीं हैं। यह सभी देशी तरीके हैं। इसके अतिरिक्त कद्दू का सेवन भी काफी उपयोगी होता है। पपीते की पत्तियों का जूस ज्यादा प्रचलन में हैं। यह ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। साथ ही शरीर में कमजोरी व थकान का दूर भी करता हैं। बाजार में पैक्ट बॉटल्स में भी यह उपलब्ध हैं। घर पर पतीते की पत्तियों को पीस कर या उन्हें उबालकर उसे पी सकते हैं।

क्या है लक्षण-

डॉक्टरों के अनुसार सिर दर्द, तेज बुखार, भूख की कमी, बदन दर्द, डायरिया, उल्टी, थकान, आंखों में दर्द, घुटने का दर्द, सुस्ती, नाक से खून , शरीर में लाल धब्बे यह सभी डेंगू के लक्षण हैं।