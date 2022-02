पेट्रोल-डीजल कार है तो 2 स्टेप में लगवाएँ इलेक्ट्रिक किट, नहीं तो सरकार कैंसिल करने जा रही रजिस्ट्रेशन

Diesel Petrol Car डीजल पेट्रोल कारों में इलेक्ट्रिक किट लगाने के लिए 'नई इलेक्ट्रिक वाहन कनवर्ज़न नीति' लागू की जा रही है. जिसमें पेट्रोल, डीज़ल कार को इलेक्ट्रिक कार में बादल दिया जाएगा।

Electric Car in India देश भर में डीजल पेट्रोल पर निर्भरता और प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। जिसमें इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जाना शामिल हैं। वहीं डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे पुरानी कारों को भी अब इलेक्ट्रिक किट लगाकर ही चलाया जा सकता है। अथवा आपकी गाड़ी कबाड़ी ही ले जाएगा। क्योंकि सरकार ने ऐसी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का मूड बना लिया है। पत्रिका आपको बताने जा रहा है ऐसी ही अच्छी और सरल बातें जिन नियमों को जानकार आप आसानी से अपनी कार में डीजल पेट्रोल हटाकर इलेक्ट्रिक किट लगा सकते हैं।

Symbolic Photo of Electric Car during charging in india