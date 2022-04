प्राइवेट कंपनियाँ के ज़रिए होगी बच्चे की पढ़ाई, नहीं देनी पड़ेगी B Tech, MBBS या कोर्स में फीस

प्राइवेट कंपनियाँ के ज़रिए होगी बच्चे की पढ़ाई, नहीं देनी पड़ेगी B Tech, MBBS या कोर्स में फीस

Higher Education Fee देश भर में हायर एजुकेशन के लिए लोग काफी परेशान रहते हाईन खास तौर पर इसके लिए पैसो का इंतज़ार करने में। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी शिक्षा एक तरह से फ्री हो सकती है।

Higher Education in India अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शुरुआत में तो माता पिता पढ़ा लेते हैं। लेकिन हायर एजूकेशन के लिए लोगों को लोन लेना पड़ जाता है। ऐसा होने से बच्चे की पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन जिस बच्चे को निश्चिंत होकर नए जीवन की शुरुआत करनी हो, उसे लोन पटाने की चिंता के साथ इसकी शुरुआत करनी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा अपनी हायर एजूकेशन एकदम फ्री में यानी बिना लोन के पूरी करे, तो आप यहां पर इस बात की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पत्रिका आपको बता रहा है कि शिक्षा के लिए लोन लेने से अच्छा है कि कुछ एडवांस प्लान करते हुए इन्वेस्ट किया जाए।

Education Loan in India मान लीजिए कि बच्चा 18 साल का होगा, तो उस समय उसको हायर एजूकेशन के लिए करीब 30 लाख रुपये की जरूरत होगी। ऐसे में अगर उस समय 30 लाख रुपये का लोन 7 साल के लिए अगर 10 फीसदी ब्याज पर भी मिल जाए, तो भी ये बहुत भारी पड़ेगा।

अगर बच्चे के जन्म के समय से ही अगर निवेश शुरू किया जाए तो कितनी आसानी से 30 लाख रुपये का फंड तैयार हो सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीमों का चुनाव किया जका सकता है। इन अच्छे म्यूचुअल फंड की लिस्ट यहां पर आगे दी जाएगी। आइये अब जानते हैं कि कैसे आसानी से तैयार होगा 30 लाख रुपये का फंड।

How Much Return by Mutual Fund म्यूचुअल फंड में निवेश पर काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। वैसे तो कई म्यूचुअल फंड स्कीम ने 15 फीसदी से ज्यादा तक का रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहां पर 10 फीसदी, 12 फीसदी और 15 फीसदी के रिटर्न के हिसाब गणना करके बता रहे हैं कि आपका 30 लाख रुपये का फंड कितनी आसानी से तैयार हो जाएगा।

कितने रुपये से शुरू करें निवेश : 4000 रुपये

हर माह 18 साल तक जारी रखें यह निवेश

अगर 15 फीसदी का मिले रिटर्न : 44 लाख रुपये का फंड

कुल मिलाकर 18 साल में किया गया निवेश : 8.64 लाख रुपये

म्यूचुअल फंड स्कीम अगर 12 फीसदी का रिटर्न दे तेा कैसे तैयार होगा 30 लाख रुपये का फंड

कितने रुपये से शुरू करें निवेश : 4000 रुपये

हर माह 18 साल तक जारी रखें यह निवेश

अगर 12 फीसदी का मिले रिटर्न : 30 लाख रुपये का फंड

कुल मिलाकर 18 साल में किया गया निवेश : 8.64 लाख रुपये

