पत्नी के नाम पर खोलो ‘स्पेशल Account, सरकार की इस योजना से मिलेगा 47 हज़ार रु

पत्नी के नाम पर खोलो ‘स्पेशल Account, सरकार की इस योजना से मिलेगा 47 हज़ार रु

देश भर में ज़्यादातर महिलाओं का घर पर रहकर घरेलू काम करना ही प्राथमिकता होती है। लेकिन जब कभी घर में समस्याएँ बढ़ती हैं तो पत्नी घर से बाहर जाकर काम करती करती है। जिससे परिवार चल सके। ऐसे में कई बार उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए अचानक से बाहर निकलना बहुत चुनौतियों भरा होता है। इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। हम आपको सरकार की ऐसी पॉलिसी बताने जा रहे हैं जिससे पत्नी को हर महीने कम से कम 20 हज़ार रु तो मिल ही सकते हैं। ताकि उसकी शुरुआत अच्छी हो सके।

पत्नी को आत्म निर्भर बनाना बहुत जरूरी है जिससे उसके लिए रेगुलर इनकम बनीं रहे और भविष्य में आपकी पत्नी पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहें। इसलिए भारत सरकार की योजना National Pension Scheme में निवेश करना चाहिए.

Symbolic Photo to Show Wife Salary & Wife Pension in Cash by NPS

NPS for Wife पत्नी के नाम पर खोलें न्यू पेंशन अकाउंट अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं. NPS अकाउंट आपकी पत्नी को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा. साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी. इतना ही नहीं, NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगी. आइए जानते हैं इस स्कीम के बार में विस्तार से.

सुविधा के हिसाब से हर महीने जमा करें पैसा न्यू पेंशन सिस्ट (NPS) अकाउंट में अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप सिर्फ 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है. नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक भी NPS अकाउंट चला सकते हैं.

Monthly Income 45 हजार तक की मासिक इनकम छोटे से उदाहरण से समझिए अगर पत्नी की उम्र 30 साल है। आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं. अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है। 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपये होंगे. उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपये मिल जाएंगे. इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलने लगेगी. सबसे खास बात कि यह पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी.

How Much Pension? Wife Age - 30 साल Investment की कुल अवधि- 30 साल Monthly जमा करना होगा- 5,000 रुपये Return with Interest (अनुमानित ) - 10 फीसदी कुल पेंशन फंड- 1,11,98,471 रुपये (मैच्योरिटी पर निकाल सकते हैं रकम)

एन्युटी प्लान खरीदने के लिए रकम - 44,79,388 रुपये अनुमानित एन्युटी रेट 8 फीसदी - 67,19,083 रुपये मंथली पेंशन- 44,793 रुपये. NPS केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम (Social Security Scheme) है. इस स्कीम में आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं. केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है. ऐसे में NPS में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. हालांकि, इस स्कीम के तहत आप जो पैसा निवेश करते हैं, उस पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है. फाइनेंशियल प्लानर्स के मुताबिक, NPS ने शुरुआत के बाद से अब तक सालाना औसतन 10 से 11 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

