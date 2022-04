ज्यादा खाना नहीं बेवक्त खाना है मोटापे की जड़, इन छोटी बातों से कम करें वजन

लोकबंधु की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्रा कहती हैं कि ओपीडी में 1 माह में 50 ऐसी किशोरियां एवं युवा लड़कियां आती हैं जिनकी बीमारी की वजह बढ़ता वजन है। वही, क्यूनमेरी अस्पताल की गायनाकोलॉजिस्ट और किशोरी केंद्र की नोडल प्रभारी डॉ सुजाता देवी कहती हैं कि 1 महीने की ओपीडी में 40 से 45 के बीच ऐसी लड़कियां रही हैं। जो अनियमित मासिक चक्र, श्रेष्ठ थायराइड की शिकायत है। दोनों डॉक्टर इस पर एकमत हैं कि उनकी शारीरिक गतिविधि कुछ नहीं है। इन लड़कियों में एक्सरसाइज की आदत नहीं है। साइकिल अब परिवार से दूर हो गई है व लड़कियां स्कूटी या चार पहिया से ही स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। या खतरनाक संकेत है इसके अलावा डाइटिंग भी गलत तरीके से की जा रही है।

लखनऊ Updated: April 19, 2022 12:02:40 pm

How to Reduce Fat and Weight: देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना और फिर देर से खाना और सही डाइट न लेना, यदि आप की उम्र 14 से 25 वर्ष तक के बीच है और आप इन्हीं गलत आदतों के शिकार हैं तो एलर्ट हो जाइए। शहर की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ओपीडी में आने वाली मरीजों में किशोरों व युवा होती लड़कियों में मोटापे की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लड़कियां समस्या तो कुछ और लेकर आते हैं। लेकिन बात करने पर कारण बेतरतीब जीवनशैली निकल रही है। इसमें दो बातें सबसे खतरनाक हैं एक तो बेवक्त गलत खाना और दूसरा बढ़ता आलस व कसरत से दूरी।

