कोरोना वायरस के चलते जेल से रिहा हुए 1618 कैदी, यूपी की 71 जेलों से रिहा होने हैं 11 हजार कैदी

लखनऊ. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को सात साल से कम अपराध वाले कैदियों को रिहा किये जाने के निर्देश हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में बंद 11 हजार कैदियों की रिहा करने का फैसला लिया है। सात साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए जेल में बंद कैदियों की आठ सप्ताह के लिए निजी मुचलके पर रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 1618 कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा किया जा चुका है, जल्द ही अन्य बंदियों को भी रिहा किया जाएगा। लखनऊ जेल अधीक्षक पीएन पांडेय ने बताया कि लखनऊ जेल से कुल 600 कैदियों को रिहा किया जाना है। अभी तक 90 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। रिहाई से पहले सभी की जांच की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि पता लग सके कि किसी कैदी में कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने एक समिति का गठन किया था। 27 मार्च को हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजी जेल आनंद कुमार शामिल हुए। समिति ने विचार के बाद यूपी की 71 जेलों में बंद 8500 विचाराधीन बंदी और 2500 सज़ायाफ्ता कैदियों को 8 हफ्तों के लिए तत्काल पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया। लखनऊ के अलावा गाजियाबाद की डासना जेल से 89, मुरादाबाद जेल से 81 और इटावा जिला जेल में बंद 58 कैदियों कैदियों को रिहा किया गया। सहारनपुर के जिला कारागार से 36 और देवबंद जेल से 33 कैदियों को रिहा किया गया। आठ सप्ताह बाद इन्हें पुनः अदालत के समक्ष पेश होना होगा जहां से इन्हें फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा जाएगा।

Moradabad: 81 prisoners were yesterday released on parole for 2 months from District Jail as preventive measure against spread of #Coronavirus in the jail. pic.twitter.com/sJ0iR4B7fR

सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

कोरोना आपदा के बीच जेलों में बंद कैदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि सभी राज्यों को एक कमेटी बनाकर 7 साल से कम सजा वाले कैदियों, बंदियों को जमानत और पैरोल पर छोड़ा जाये।

यूपी की जेलों में हैं क्षमता से अधिक कैदी

उत्‍तर प्रदेश की 71 जेल हैं। इनकी क्षमता 60 हजार बंदियों को रखने की है, लेकिन इनमें 1.1 लाख कैदी बंद हैं। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि यूपी की जेलों से रविवार तक 1618 बंदियों को छोड़ा जा चुका है और बाकी बंदियों को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

52 prisoners were released y'day&38 prisoners have been released today on parole for 8 weeks as preventive measure against spread of #Coronavirus. Total 600 inmates will be released from Lucknow Jail. They are being screened before release: PN Pandey, Lucknow Jail Superintendent pic.twitter.com/SRw63ODhSq