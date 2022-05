ICSE-ISC Board: अब दोनों बोर्ड्स की साथ होंगी परीक्षा, Syllabus में हुआ बड़ा बदलाव

CISCE Update: बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है। अब आईसीएसई और आईएससी की परीक्षाएं एक साथ होंगी। साथ ही पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुआ है।

काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने निर्णय लिया है कि सत्र 2022-23 में आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) की एक ही परीक्षा कराएगा। यह फरवरी या मार्च 2023 में संभावित है। सत्र 2021-22 में कोविड के कारण सत्र में दो बार परीक्षाएं कराई गईं। बोर्ड सचिव गेरी अराथून की ओर से स्कूलों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आईसीएसई और आईएससी में कुछ विषयों का पाठ्यक्रम संशोधित किया है। इसे बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के पब्लिकेशन सेक्शन पर अपलोड भी कर दिया है। इसमें विज्ञान के ज्यादातर विषय शामिल हैं।

