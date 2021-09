IDFC First Bank : यह बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा हर महीने ब्याज व एक करोड़ की यह फ्री सुविधा भी, कस्टमर्स को मिल रहे कई और बेनीफिट्स

लखनऊ. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) अपने ग्राहकों के लिए शानदार स्कीम लेकर आया है। एक जुलाई 2021 से IDFC फर्स्ट बैंक अपने ग्राहकों को बचत खाते (Saving Accounts) पर हर महीने ब्याज के अलावा ब्याज पर ब्याज भी दिया जा रहा है। ज्यादातर बैंक ग्राहकों को हर तिमाही पर ब्याज देते हैं। इतना ही नहीं बैंक अपने ग्राहकों को एक करोड़ रुपए का फ्री इंश्योरेंस दे रहा है वहीं, ग्राहकों को मुफ्त एटीएम निकासी, क्रेडिट कार्ड पर परचेजिंग लिमिट सहित कई अन्य बेनीफिट्स भी मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक अपने ग्राहकों को मासिक आधार पर ब्याज दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों/जिलों में इसकी की ब्रांच हैं।

IDFC First Bank के एटीएम से रोजाना निकाल सकते हैं 2 लाख रुपए

IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक IDFC First Bank के सेविंग अकाउंट पर बैंक की ओर से ग्राहकों को 6 लाख रुपये की परचेज लिमिट दी जा रही है। इसके अलावा एटीएम से रोजाना 2 लाख तक निकालने की सुविधा भी मिलती है।

IDFC First Bank Credit Card : 48 दिनों तक कोई चार्ज नहीं

IDFC फर्स्ट बैंक का कोई ग्राहक अगर ATM के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालता तो 48 दिनों तक पैसा जमा करने पर उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की तारीख तक बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। बैंक के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर वह महीने का 0.75 से 2.99% का ब्याज लिए जाएगा।

IDFC First Bank खाते पर एक करोड़ का इंश्योरेंस मुफ्त

IDFC First Bank के मुताबिक, अगर आपका बैंक में खाता है तो आपको एक करोड़ का मुफ्त इंश्योरेंस हो गया है। आकस्मिक मौत जैसे विमान हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत पर नॉमिनी को एक करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।

IDFC First Bank में ऑनलाइन खोल सकते हैं खाता

IDFC First Bank में अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है। ब्रांच जाकर यह फिर घर बैठे आप इस बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान बैंक अकाउंट खुलवाने की सारी औपचारिकताएं ऑनलाइन ही पूरा कर ली जाती हैं। उपरोक्त जानकारी IDFC First Bank के वेबसाइट के मुताबिक है। और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

IDFC FIRST Bank के बारे में

IDFC FIRST Bank का हेड ऑफिस मुंबई में है। जुलाई 2020 में यह बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टेड हुई थी। 20 हजार से ज्यादा Employees इसमें काम कर रहे हैं। 19 Dec 2018 से V. Vaidyanathan आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के CEO हैं। देश भर में IDFC FIRST Bank की 600 Branches हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी में IDFC FIRST Bank कई कई ब्रांच हैं। 2020 में बैंक ने अमिताभ बच्चन को अपना पहला ब्रांड एंबेस्डर घोषित किया था।



