अब विषैले खाद्य पदार्थों से मिलेगी निजात, लखनऊ का आइआइटीआर ने शुरु की पहल

लखनऊ. खाद्य पदार्थों में मिलावट को कम करने के लिये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एफएसएसएआइ) (Food Safety and Standards Authority (FSSAI) ने पहल शुरु की है। खाद्य पदार्थों में विषैलापन के आकलन की जिम्मेदारी राजधानी लखनऊ के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आइआइटीआर) Indian Institute of Toxicology Research (IITR) को दी है। आइआइटीआर (IITR) ही नहीं, एफएसएसएआइ ने सरकारी व गैर सरकारी लगभग एक दर्जन लैबोरेट्री का नेटवर्क तैयार किया है। नेशनल रिसर्च लेबोरेट्री के तौर पर नामित इन प्रयोगशालाओं को न केवल खाद्य पदार्थों की जांच, बल्कि जांच विधि व मानक तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल, अथॉरिटी इसके जरिये अपने नेटवर्क को भी मजबूत करना चाहती है, जिससे आने वाले समय में मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके।

तैयार किये जाएंगे मानक

आइआइटीआर के निदेशक प्रो. आलोक धावन बताते हैं कि संस्थान को न केवल रेफरेंस, बल्कि रेफरल लैबोरेट्री बनाया गया है। यानी संस्थान देशभर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की विषाक्तता जांच करने के साथ मानक भी तैयार करेगा। इसके अलावा जांच किट भी बनाई जाएगी। इस तरह से आइआइटीआर पर दोहरी जिम्मेदारी है।

आसान विधि से होगी जांच

अथॉरिटी के सलाहकार डॉ. एन. भास्कर बताते हैं कि नेटवर्क के जरिये अथॉरिटी जांच का एक व्यापक नेटवर्क तैयार कर रहा है। जिसके तहत न केवल जांच बल्कि आसान जांच की विधि विकसित की जाएगी और उन तमाम चीजों के मानक भी तैयार होंगे, जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के तौर पर तो किया जा रहा है पर उसके कोई मानक फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। इस सेफ्टी नेटवर्क के जरिये हर बिंदु पर मिलावट पर नजर रखी जा सकेगी।

खाने में मिलावट पर उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना संभव

बीते साल सरकार ने नया कानून बनाने का ऐलान किया था। फूड रेगुलेटर FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपए तक का दंड देने का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की थी। एफएसएसएआई ने 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक कानून में संशोधन के बारे में अपनी सिफारिशों में यह प्रस्ताव किया था।