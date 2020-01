UP Weather : कल बंद रहेंगे स्कूल, अगले पांच दिनों के लिए मौसम विभाग अलर्ट, होगी बारिश

लखनऊ. राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी रही है। मंगलवार को भी दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई, लेकिन दोपहर को खिली धूप ने लोगों को ठंड से थोड़ी राहत दी। हालांकि, धीमे-धीमे चलने वाली सर्द हवाओं ने तापमान को चढ़ने नहीं दिया। धूप के कारण दिन में अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम के बिगड़ने का सिलसिला शुरू होगा, जो 19 जनवरी तक जारी रहेगा। कोहरे के अलावा कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। मकर संक्रांति की वजह से 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टियां हैं, जिसके कारण बच्चों के साथ-साथ गार्जियन्स ने भी चैन की सांस ली। मौमस विभाग के अलर्ट के बाद स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ सकती हैं।

मकर संक्रांति के चलते 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ सकती हैं। 15 जनवरी के बाद स्कूलों में छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं, यह पूरी तरह से ठंड के प्रकोप और जिला प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 19 जनवरी तक लोगों को गलन भरी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले तीन-चार दिनों तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोल्ड डे कंडीशन जैसे हालात रहेंगे, जिसके चलते पूरे दिन लोगों को गलन भरी सर्दी का अहसास होगा।

यह भी पढ़ें : मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक के लिए जारी किया अलर्ट





IMD: Rain/thundershowers accompanied with lightning are very likely to occur today during next 3 hours at few places over Bareilly, Pilibhit, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Hardoi, Kannauj, Barabanki, Bahraich, Gonda, Raebareli, Unnao, Lucknow districts and adjoining areas.