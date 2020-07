Weather Alert: उमस से बेहाल लोगों के लिए अच्छी खबर, जल्द बदलेगा मौसम, जानें कहां होगी झमाझम बारिश

लखनऊ. झमाझम बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी (UP Weather Alert) हाल बेहाल कर रखा है। घर हो या ऑफिस हर जगह लोग गर्मी और पसीने से परेशान हैं। आलम यह है कि कूलर और पंखे के बाद भी राजधानी लखनऊ समेत सचूमे यूपी में लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में जल्द ही फिर मौसम बदलेगा। झमाझम बारिश होगी (Heavy Rain) और उमस से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी यूपी में भी बारिश होगी।

शुक्रवार से बदलेगा मौसम

इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार, तीन जुलाई की रात से मौसम में बदलाव होगा। यूपी में कई स्थान पर बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश होगी। इसके बार रविवार तक होने वाली बारिश उमस से कुछ राहत देगी।

यूपी के बलिया में बिजली गिरने से पांच की मौत

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बिजली गिरने से पांच की मौत हो गई है। जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू का शिवपुर गांव में गुरुवार को बिजली की चपेट में आकर एक सेवानिवृत्त सैनिक समेत दो लोगों की मौत हो गई। दोकटी थाना प्रभारी अमित सिंह ने सेवानिवृत्त सैनिक बाबूलाल सिंह और निर्मल भी चपेट में आने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 अन्य लोग झुलस गए थे।

यहां होगी बारिश

Rain/Thundershowers & Lightning are very likely to occur today during next three hours (valid up to 14:00 hrs. IST) at isolated Kannauj, Farrukhabad, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Raebareli,Unnao, Kanpur(D), Auraiya. districts&adjoining areas: Meteorological Centre,Lucknow