यूपी में बने लकड़ी तथा जूट के उत्पादों की विदेश में बढ़ी मांग

Increased demand of UP Products in Foreign: कोरोना महामारी के बावजूद लकड़ी, सिल्क, जूट और इनसे बने उत्पादों का अमेरिका तथा यूरोप के देशों में यूपी के पारंपरिक उद्योगों के जरिए निर्यात बढ़ा है। अधिकारियों के अनुसार, निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रोत्साहन के चलते ही इस वित्तीय वर्ष में इजाफा हुआ है|