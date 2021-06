केरल में मानसून ने दी दस्तक, जानें यूपी में कब से और कितनी होगी बारिश

Monsoon in UP Prediction. उत्तर प्रदेश में मानसून (Monsoon in Uttar Pradesh) कब आएगा, इसके बारे में भारतीय मौसम विज्ञान (India meteorological Department) ने भविष्यवाणी जारी कर दी है।