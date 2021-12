भारत से नेपाल तक ट्रेन शुरू.. नौतनवा स्टेशन से सीधे काठमांडू

Indian Railway Project nautanva to Kathmandu line भारतीय रेलवे ने नेपाल-भारत रेल प्रोजेक्ट से कर दी है। जिसमें गोरखपुर के पड़ोसी जिले यूपी के महाराजगंज के नौतनवा रेलवे स्टेशन से नेपाल के काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर आम सहमति बन चुकी है।

लखनऊ. India - Nepal Rail Project भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा नेपाल अब भारत के और भी करीब होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे ने नेपाल-भारत रेल प्रोजेक्ट से कर दी है। जिसमें गोरखपुर के पड़ोसी जिले यूपी के महाराजगंज के नौतनवा रेलवे स्टेशन से नेपाल के काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर आम सहमति बन चुकी है। जिसका टेंडर निकाला जा रहा है। रेलवे ने नौतनवा रेलवे स्टेशन से काठमांडू तक सीधी रेल सेवा शुरू करने के काम में कई अन्य रेलवे लाइन को भी जोड़ा है। जिससे कुल 1207 किलोमीटर का ये ट्रेन ट्रैक होगा। जो उत्तर प्रदेश, बिहार होता हुआ नेपाल के कई शहरों जो जोडऩे के साथ काठमांडू में खत्म होगा।

During MOU with Indian Railway Official and Nepal Railway Officials