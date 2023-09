India vs Bharat: ‘इंडिया शब्द अमर्यादित है’, योगी के मंत्री संजय निषाद ने दिया ये बयान

लखनऊPublished: Sep 07, 2023

India vs Bharat: आज 'इंडिया' का नाम 'भारत' करने को लेकर हर तरफ चर्चा है। आजादी के 76 साल बाद देशभर में 'इंडिया' पर चर्चा तेज हो गई है।

India vs Bharat: देश में इस वक्त हर जगह इंडिया vs भारत की चर्चा हो रही है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र में INDIA का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। विपक्षी पार्टियों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं, दूसरी तरफ कुछ नेताओं का कहना है कि सत्तारूढ़ दल यानी कि BJP I.N.D.I.A. गठबंधन से चिंतित है। इसी बीच योगी के मंत्री संजय निषाद (UP Cabinet Minister Sanjay Nishad) ने ‘INDIA’ शब्द को अमर्यादित बताया है।