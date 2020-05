कोरोना वारियर्स पर आसमान से बरसे फूल, सम्मान में इंडियन आर्मी ने बजाई स्पेशल धुन

लखनऊ. कोरोना वायरस से लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे को सलाम करने के लिए रविवार को भारतीय सेना की तरफ से अनोखा सम्मान दिया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडियन एयरफोर्स ने डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के सम्मान में आसमान से फूलों की बारिश कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की तो इंडियन आर्मी ने अस्पतालों के सामने स्पेशल धुन बजाकर उनका हौसला आफजाई किया। इसी क्रम में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और पीजीआई में भी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की बारिश कर उनका सम्मान किया गया।

रविवार सुबह 10 बजे के करीब लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर आईएएफ के दो हेलिकॉप्टरों ने जब कोरोना वारियर्स पर फूल बरसाये, दृश्य अद्भुत था। सम्मान से अभिभूत डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। लखनऊ की तरह ही वाराणसी में भी बीएचयू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के ऊपर भी फूलों की बारिश की गई। इसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों मेरठ व कानपुर में भी कोरोना वारियर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान कई क्विंटल फूल इन योद्धाओं पर बरसाए गए।

#WATCH Indian Air Force aircraft shower flowers on King George's Medical University in Lucknow to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/idIGNnM2Wj