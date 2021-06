यूपी में अगले तीन-चार दिनों में होगी बारिश, 13 दिन बाद आएगा मानसून

Monsoon Prediction in UP. उत्तर प्रदेश में मानसून (Monsoon in Uttar Pradesh) को लेकर भविष्यवाणी जारी हुई है।