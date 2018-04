लखनऊ. भारतीय रेलवे अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अपनी आमदनी बढ़ाकर बेहतर सुविधाएं देन के लिए एक प्रतियोगिता की तैयारी कर ली है। भारतीय रेल में सफर करने वाले सभी यात्रियों लाभ देने के लिए इस प्रतियोगिता की शुरूआत भी हो चुकी है। इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि सफर करने वाले सभी यात्री इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय रेलवे के साथ मिलकर 10 लाख रुपए तक की मोटी कमाई कर सकते हैं।

प्रस्तावित सुझाव से ये हैं व्यापक उम्मीदें

1. भारतीय रेलवे में संगठन स्तर के लिए स्केलेबिलिटी की उम्मीद रहेगी।

2. वित्तीय और व्यावसायिक व्यवहार्यता में सफलता मिलेगी।

3. लोगों में पारदर्शिता आएगी।

4. भारतीय रेलवे ग्राहकों के लिए हितैषी बनेगी।

5. लोगों में स्थिरता आएगी।

6. भारतीय रेलवे के सुधार के लिए स्कोप तैयार होगा।

7. राष्ट्रीय आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संगतता बढ़ेगी।

Indian Railway has launched a Public Competition on “how to raise money for Railways to provide better services (जनभागीदारी)”. Participants can submit their entries by accessing the link https://t.co/dDVybgEaO3 with award money of ₹ 10 lakhs, 5 lakhs , 3 lakhs & 1 lakh.” pic.twitter.com/ddhZaeFGaP