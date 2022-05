Indian Railway : अगर टिकट पर आरएसी दर्ज है तो ट्रेन में सीट मिलेगी या नहीं जानें

Indian Railway अब अगर आप कहीं भी ट्रेन से जाते हैं तो अपने टिकट का आरक्षण करते हैं। तब ट्रेन के टिकट पर लिखकर आ गया कि, टिकट आरएसी है। तो क्या करेंगे। क्या आपको आरएसी का मतलब मालूम है। किन टिकटों पर आरएसी लिखा रहता है। तो जानिए कि, आरएएसी का मतलब क्या होता है।

लखनऊ Updated: May 06, 2022 05:21:42 pm

what is meaning of RAC ticket रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए कई शार्ट शब्द बनाए गए हैं। अब अगर आप कहीं भी ट्रेन से जाते हैं तो अपने टिकट का आरक्षण करते हैं। तब ट्रेन के टिकट पर लिखकर आ गया कि, टिकट आरएसी है। तो क्या करेंगे। क्या आपको आरएसी का मतलब मालूम है। किन टिकटों पर आरएसी लिखा रहता है। तो जानिए कि, आरएएसी का मतलब क्या होता है। आरएएसी की फुल फॉर्म Reservation Against Cancellation होती है। इसका मतलब होता है कि किसी का टिकट कैंसिल होगा तब आपको पूरी सीट मिलेगी, लेकिन तब तक आपको सिर्फ बैठने के लिए ही सीट मिलेगी। आरएसी की स्थिति में एक सीट पर 2 यात्री को बैठना होता है। आरएएसी स्टटेस होने पर आपको सोने के लिए सीट नहीं मिलती है। अगर 2 लोगों को एक सीट मिलने पर अगर कोई भी एक व्यक्ति अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराता है तो दूसरे यात्री को पूरी सीट मिल जाती है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें