Indian Railways: 11 से 13 के बीच आगरा इंटरसिटी समेत आठ ट्रेनें निरस्त तो कुछ का बदला समय, जानिए नया शेड्यूल

Indian Railways Update: गुड्स मार्शिलिंग यार्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के काम की वजह से करीब 8 ट्रेनें निरस्त हैं तो वहीं, कुछ ट्रेनों का नया शेड्यूल आईआरसीटीसी(IRCTC) द्वारा जारी किया गया है।

कानपुर के जूही में गुड्स मार्शिलिंग यार्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से ब्लॉक लिया जाएगा। इसकी वजह से आगरा इंटरसिटी, ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। 12179 – 12180 आगरा इंटरसिटी 11 से 13 अप्रैल तक नहीं चलेगी। बता दें कि झांसी, ग्वालियर और गोरखपुर समेत इन रूटों से चलने वाले यात्रियों की मुश्किल होगी। तीन दिनों तक कुछ ट्रेन 1 से 3 घंटे देरी से जाएंगी तो वहीं कुछ ट्रेने ही निरस्त कर दी गई हैं।

Indian Railways Cancelled Intercity or 8 Train from 11 to 13 April