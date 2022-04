Indian Railways: अब ब्रिटिशकालीन नहीं बल्कि आधुनिक सिस्टम से चलेंगी ट्रेनें, जानिए क्या है व्यवस्था

IRCTC Update: अब ट्रेनों का संचालन 90 साल पुराने ब्रिटिकालीन सिस्टम से नहीं बल्कि आधुनिक सिस्टम के तहत चलाई जाएंगी। इससे दिल्ली, बनारस और प्रयागराज से आने वाली ट्रेनें फसेंगी नहीं।

जीएमसी यार्ड में ब्रिटिशकालीन से चला आ रहा ट्रेन संचालन का इंटरलॉकिंग सिस्टम को बदलने का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। 90 साल पुराने लीवर वाले एक हजार प्वाइंट की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होगी। अभी लीवर खींचकर प्वाइंट को बदलने का सिस्टम काम करता है, जिससे ट्रेनें एक से दूसरे रूट की पटरी पर जाती है। रेलवे की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आधारित इंटरलॉकिंग का काम होने से अब कंप्यूटरीकृत सिस्टम से ही ट्रेनों को सिग्नल मिलेंगे। यह काम हरहाल में 13 अप्रैल कर पूरा हो जाएगा।

Indian Railways Going to Change British System to Modern of Railways