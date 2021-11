ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगर किसी कारणवश आपकी टिकट गुम हो जाती है या आपके पास टिकट नहीं है तो भी आप ट्रेन से सफर कर सकते हैं। रेलवे ने इसके लिए एक खास नियम बनाया है।

Indian Railways Guidelines for Travel in Train If You Have No Ticket