Indian Railways: यूपी से मुम्बई के बीच चली 12 स्पेशल समर ट्रेन, सस्ते किराए से लेकर होंगी ये सुविधाएं

Indian Railways IRCTC: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब गर्मियों में भीड़-भाड़ में सफर नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 12 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। ट्रेनों में यात्रियों के लिए खास सुविधाएं भी हैं।

Updated: May 14, 2022 09:12:23 pm

गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है तो कहीं हो भी गई हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की बढ़ रही संख्‍या को ध्‍यान में रखते हुए कई स्‍पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। समर स्‍पेशल ट्रेनें देश के व्‍यस्‍त रूटों पर चल रही हैं, इसमें दिल्‍ली, बिहार, मुंबई, यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्‍य शामिल हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने यात्रियों को गर्मियों में बड़ी राहत देते हुए हाल ही में 626 समर स्‍पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी और अब गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल और गोरखपुर के बीच विशेष शुल्क पर 12 और सुपरफास्ट साप्ताहिक समर स्‍पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में सभी सुविधाएं भी होंगी।

