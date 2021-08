इस रक्षाबंधन परंपरागत मिठाई की जगह ट्राई करें कुछ अलग, इन चीजों से कराएं भाई का मुंह मीठा

Instead of Sweets Feed These Things on Rakshabandhan To Your Brother- इस बार यह फेस्टिवल रविवार को पड़ने की वजह से सभी बाजार खुले रहेंगे। स्वीट शॉप्स भी खुली रहेंगी। लेकिन हर साल भाई के लिए परंपरागत मिठाई खरीदने से अच्छा है कि इस बार आप कुछ नया ट्राई करें। आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। ऐसे में इस रक्षाबंधन आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हैं जो मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी हो।