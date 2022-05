International Tea Day 2022: चाय को इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट लड़की ने बनाया अपना कैरियर

पहली बार अंतरराष्‍ट्रीय चाय दिवस कब मना जानें आज अंतरराष्‍ट्रीय चाय दिवस है। दुनियाभर के चाय उत्पादक देश 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते थे। पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया, जिसे 21 दिसंबर, 2019 को मान्यता मिली। और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया। मान्यता मिलने के बाद 21 मई 2020 पहली बार अंतरराष्‍ट्रीय चाय दिवस मनाया गया।

यह भी पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2022 की थीम

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2022 की थीम 'Celebrating Tea Around The World' दुनियाभर में चाय का जश्न मनाना है। इसके साथ ही Tea Day एक आदर्श वाक्य के साथ मनाया जाता है जो 'From Field to Cup' फील्ड से लेकर कप तक है।