Published: March 21, 2022 12:58:11 am

Sukanya Samridhi Yojana: हर माता पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई के साथ ही उसकी शादी और उज्जवल भविष्य की कामना होती है। मध्यवर्गीय परिवार और उच्च मध्यवर्गीय परिवार के वह लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें पैसों की चिंता अधिक नहीं सताती। लेकिन जो गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें पैसे और उसके साथ-साथ बेटी के भविष्य की चिंता सताती है। मगर सरकार अब ऐसी योजना लेकर आई है, जिसमें 250 रुपये के निवेश करने के बाद आपको अपनी बेटी की पढ़ाई, उसके करियर और शादी की चिंता नहीं सताएगी। इस योजना का नाम है-सुकन्या समृद्धि योजना। मगर, इस योजना का लाभ वह व्यक्ति ले सकता है जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम हो।

बेटी के फ्यूचर के लिए इस योजना में खर्च करें सिर्फ 250 रुपये, पढ़ाई और शादी की नहीं सताएगी चिंता