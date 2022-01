यूपी के आईपीएस अफसरों का कैडर रिव्यू, बढ़ाए गए 24 पद, अयोध्या में तैनात होंगे डीआईजी पीएसी

उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 24 और पद बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए आईपीएस अधिकारियों के कैडर रिव्यू कर दिया है। प्रदेश में आईपीएस के पदों की संख्या 517 से बढ़कर 541 हो गई है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 24 और पद बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए आईपीएस अधिकारियों के कैडर रिव्यू कर दिया है। प्रदेश में आईपीएस के पदों की संख्या 517 से बढ़कर 541 हो गई है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में सरकार को अधिकारियों से बेहतर मदद मिलेगी। दरअसल, काफी समय से आईपीएस कैडर रिव्यू की मांग हो रही थी। लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में एसपी रैंक के 17, आईजी और डीआईजी के 2-2 पद कैडर पोस्ट किए गए हैं। जोन में एडीजी पोस्ट को कैडर पोस्ट बनाया गया है। जबकि 18 में से 8 रेंज पर आईजी और 10 रेंज में डीआईजी की तैनाती होगी। वहीं, अयोध्या में डीआईजी पीएसी सेक्टर को नया पद बनाया गया है।

IPS Officers Cader Review in UP 24 New Post Increased