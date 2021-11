रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन के किराए में 30 प्रतिशत तक कटौती

IRCTC Indian Railways Fare of Many Trains Reduced by 30 Percent- कोरोना काल (Corona Virus) में भारतीय रेल (Indian Railways) ने कई ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की तरह चलाया था। इसके लिए यात्रियों को सामान्य से 30 प्रतिशत अधिक किराया देना पड़ रहा था। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर रेल मंत्रालय ने सभी ऐसी ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने और किराए में कटौता की निर्णय किया है।