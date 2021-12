IT Raid in UP: पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का छापा, सपा ने कहा- केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही भाजपा

IT Raid in UP पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) पर विभाग ने शिकंजा कसा है। शुक्रवार को आईटी विभाग की टीम ने कन्नौज में स्थित उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापा (Income Tax Raid) मारा है।







लखनऊ Updated: December 31, 2021 12:22:37 pm

लखनऊ. IT Raid in UP. उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से लेकर दफ्तर तक आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी (Income Tax Raid) की है। टैक्स चोरी और काले धन के मामले में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) पर विभाग ने शिकंजा कसा है। शुक्रवार को आईटी विभाग की टीम ने कन्नौज में स्थित उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा है। पुष्पराज जैन के घर और ठिकानों पर यह छापेमारी ऐसे वक्त हुई है, जब अखिलेश यादव खुद कन्नौज में मौजूद हैं। इन सब को लेकर सपा ने यूपी सरकार पर प्रहार किया है। बता दें कि पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था।

IT Raid on Samajwadi Party MLC Pushpraj Jain

जनता वोट से देगी जवाब समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा, ‘पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार भाजपा के परम सहयोगी आयकर विभाग ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए। डरी भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनावों में आम है। जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब।’

पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार BJP के परम सहयोगी I.T. ने सपा MLC श्री पुष्प राज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए है।

डरी BJP द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग, यूपी चुनावों में आम है।



वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा है 'पीयूष जैन भाजपाई था, ये बात सार्वजनिक होते ही भाजपा की फ़जीहत चारों तरफ होने लगी, बौखलाई बीजेपी ने आज पम्पी जैन के यहां छापेमारी करके अपनी भड़ास निकाली, लेकिन वो कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, बीजेपी का झूठ का फूल बेनकाब हो चुका है, जनता अब वोट से जवाब देकर भाजपा को सबक सिखाएगी!'

12.30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुष्पराज जैन के घर आईटी रेड ऐसे वक्त में पड़ी है जब अखिलेश यादव खुद कन्नौज में हैं। आज अखिलेश की 12.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसे में आईटी विभाग की छापेमारी के बाद अखिलेश का क्या रुख होगा, यह महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि यूपी में पुष्पराज जैन के अलावा इत्र व्यापारी मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी हो रही है।

