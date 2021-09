जितिन प्रसाद को 9 कालिदास मार्ग पर बंगला अलॉट, बंगले को लेकर है यह मिथक

Jitin Prasad Alloted Bunglow at Kalidas Marg Know its History- यूपी सरकार में रविवार को कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) हुआ है। इसमें सात मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। इनमें कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) को प्राविधिक शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई है।