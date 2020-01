जेएनयू हिंसा मामला : विपक्ष ने सत्तापक्ष पर डर की राजनीति फैलाने का लगाया आरोप, बीजेपी का पलटवार

लखनऊ. नई दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर हिंसा कराने का आरोप लगाया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमला एक ही रंग, एक ही कपड़े के लोग कर रहे हैं। उधर, मायावती ने न्यायिक जांच की मांग की तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की अगुआई में बसपाइयों ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को ज्ञापन सौंपा। वहीं, जेनएयू हिंसा मामले में बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

भारतीय जनता पार्टी ने जेएनयू हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि सपा-बसपा और कांग्रेस के नेता हमेशा एक-दूसरे को लड़ाकर राजनीति करते रहे हैं। अमेठी पहुंचीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाये और न ही छात्रों को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे छात्रों के जीवन और उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। जेएनयू में रविवार रात नकाबपोशों ने छात्रों और शिक्षकों को लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से पीटा था, जिसमें कई घायल हुए हैं। करीब तीन घंटे तक नकाबपोशों के कोहराम से कैंपस में स्टूडेंट्स सहमे रहे।

.. To add insult to injury, BJP leaders are all over the media pretending that it wasn’t their goons who unleashed this violence . The people are not deceived. 2/2

Masked men attacking teachers and students in JNU shows the low to which the government will stoop in order to rule through fear.



The BJP is using violence and hate to polarise society and stifle dissent. The ABVP are acting like the storm troopers of the BJP.