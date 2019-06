यूपी में इसी महीने शुरू होगा भर्ती अभियान - विभिन्न विभागों में इसी महीने होंगी 60 हजार भर्तियां

अनिल के. अंकुर

लखनऊ। आम चुनाव की आचार संहिता हटते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में अधीनस्थ चयनसेवा आयोग के तहत भर्ती का अभियान शुरू कर दिया जाए। इसके तहत 30 दिन तक लगातार विज्ञापन निकाले जाएंगे। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में शुरूआती तौर पर करीब 60 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जाएंगी। यह अभियान 90 दिन तक चलाया जाएगा।

चुनाव के वादे के तहत शुरू हुआ मिशन

लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरी जनसभाओं में जनता से वादा किया था कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। चुनाव की आचार संहित हटते ही प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय और समस्त प्रमुख सचिवों की बैठक कर खाली स्थानों को भरने के लिए सूची आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यह फैसला हुआ है कि राज्य सराकर जल्द इसके विज्ञापन करना शुरू कर देगी।

लेखपाल की भर्ती पर लगा दी थी रोक

बीते महीनों में प्रदेश सरकार ने लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया पर इसलिए रोक लगा दी थी क्यों कि सरकार के संज्ञान में आया था कि भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली बरती जा रही है। इसकी पुष्टि होते ही सरकार ने आदेश दिया था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए। प्रदेश में करीब 42 हजार लेखपालों की भर्ती होनी थी। राजस्व सेवा के ये कर्मचारी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा भर्ती किए जाएंगे। सरकार ने अब इन पदों पर नए सिरे से भर्ती किए जाने के आदेश दिए हैं। इसका विज्ञापन इसी हफ्ते आ जाएगा।

नगर विकास में भरे जाएंगे रिक्त पद

उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगमों समेत 665 निकायों में कर्मचारियों की कमी है। इसमें कनिष्ठ सहायकों की भर्ती अब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से की जाएगी। पहले यह व्यवस्था कर दी गई थी कि यहां की भर्ती निकायों के हाथ में दे दी गई थी, लेकिन अब यह सीधे न होकर चयन आयोग के तहत होगी। लोक निर्माण विभाग में 2200 कर्मचारियेंा की भर्ती का काम भी शुरू कर दिया गया है। उसके लिए भी विज्ञान जल्द ही जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने विज्ञान की तैयारी कर ली है।

समाज कल्याण विभाग में होंगी भर्तियां

प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग मनोज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सभी रिक्त पदों का संकलन किया जा रहा है। उनके भरे जाने के लिए सरकार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। वहां भर्ती की प्रक्रिया नियमानुसाार श्ुारू होगी। पूरे प्रदेश में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग समाज कल्याण के करीब 3000 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती करेगा। इसके अलावा अन्य पदों की रिक्तयों को भी चयन के लिए भेजा जा रहा है।

