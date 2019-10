कमलेश के नाम पर बदलेगा खुर्शीद बाग का नाम, मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री के सामने रखीं यह 11 मांगें

लखनऊ. हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) की हत्या के बाद विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक हत्या के तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के बावजूद लोगों का गुस्सा चरम पर है। लोग योगी सरकार के साथ-साथ यूपी पुलिस की क्षमताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। रविवार को मृतक कमलेश तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) को मुख्यमंत्री आवास पर तलब किया। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ (CM Yogi Adityanath) के सामने 11 मांगे रखी हैं। कमलेश की पत्नी किरण तिवारी ने कहा कि उन्हें न्याय का आश्वासन दिया गया है।

कमलेश की मूर्ति लगवाने की मांग

कमलेश तिवारी की मां कुसुमा देवी, पत्नी किरण देवी और पुत्र सत्यम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। उन्होंने 11 मांगों का एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। पीड़ित परिवार की मांग है कि लखनऊ में कमलेश तिवारी की प्रतिमा लगाई जाए। वहीं, खुर्शीद बाग का नाम बदलकर कमलेश बाग रखा जाए। इस तरह कुल 11 मांगों का एक पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पुलिस की टीम पीड़ित परिवार को लेकर सीतापुर रवाना हो गई।

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

कमलेश तिवारी की पत्नी किरण ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है। साथ ही हत्यारों को सजा भी दिलाए जाने की बात कही। वहीं, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव राजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष 11 मांगें रखी थीं, जो पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। परिवार के साथ पुलिस ने जो अभद्रता की थी, उसकी शिकायत की गई। एएसपी और एडीएम को जांच के निर्देश मिले हैं।

Kiran Tiwari, wife of Kamlesh Tiwari, after meeting UP CM Yogi Adityanath, in Lucknow: He (UP CM) assured us that justice will be done. We demanded capital punishment for the murderers. He assured us that they will be punished. #KamleshTiwariMurder pic.twitter.com/cxJHdpXiie