कमलेश तिवारी के हत्यारों की मिली लोकेशन, पाकिस्तान भागने की फिराक में आरोपी

लखनऊ. हिन्‍दू समाज पार्टी (Hindu Samaj Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari Murder Case) हत्या के मामले में शामिल दोनों मुख्य आरोपी शेख अशफाक हुसैन (Sheikh Asfaq Hussain) और पठान मोइनुद्दीन अहमद (Pathan Moinuddin Ahamd) उर्फ फरीद अभी भी पुलिस (UP Police) की पहुंच से दूर हैं।



सीमा पार भागने की फिराक में आरोपी

पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों आरोपी सीमा पार कर पाकिस्तान (Pakistan) पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को दोनों की लास्ट लोकेशन भी अंबाला के पास मिली है, जो बाघा बॉर्डर (Wagah Border) से 285 किमी दूर बताई जा रही है। बीते रविवार देर शाम को दोनों आरोपियों की लोकेशन दिल्ली-अमृतसर रूट (Delhi-Amritsar Route) पर मिली थी। इसके बाद यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस की टीम ने रात साढ़े 10 बजे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन (Chandigarh Railway Station) पर आरोपियों के खिलाफ तलाशी अभियान भी चलाया। लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस (UP Police) सूत्रों की अगर मानें तो दोनों लगातार पहचान बदल रहे हैं। दोनों की कोशिश सीमा पार करने की हैं। लोकेशन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद के रास्ते चड़ीगढ़ की तरफ भागे हैं। दोनों आरोपी सात से आठ घंटे बाद अपना फोन ऑन करते हैं और फिर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं। जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही है।



होटल खालसा इन में ठहरे थे आरोपी

कमलेश तिवारी के हत्यारे (Kamlesh Tiwari Murder) लखनऊ में लालकुआं के गुरु गोविंद सिंह मार्ग (Guru Govind Singh Marg) स्थित होटल खालसा इन (Hotel Khalsa In) में रुके हुए थे। गुरुवार रात दोनों 11 बजकर आठ मिनट पर होटल पहुंचे थे। आरोपितों ने सूरत सिटी स्थित जिलानी अपार्टमेंट प्लाट नंबर 15-16 पद्मावती सोसायटी लिंबावत निवासी पठान मोइनुद्दीन अहमद (Moinuddin Ahmed) और शेख अशफाक हुसैन (Shekh Ashfaq Hussain) की आइडी पर कमरा बुक कराया था। वहीं होटल प्रबंधन ने दोनों को बेसमेंट में कमरा नंबर जी 103 में ठहराया था। शुक्रवार दोपहर से शनिवार शाम तक जब दोनों नजर नहीं आए तो होटल के कर्मचारियों को कुछ शंका हुई। इसके बाद टीवी चैनलों पर फुटेज देखने के बाद कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोला। तो उन्हें बेड पर खून से सने दो कुर्ते पड़े मिले। यह नजारा देखते ही होटल के मैनेजर अरविंद कुमार चौरसिया (Arvind Kumar Chaurasia) ने पुलिस को पूरी जानकारी दी।

देर रात तक की छानबीन

वहीं एसआइटी प्रभारी आइजी रेंज एसके भगत (SK Bhagat) और एसएसपी कलानिधि नैथानी (SSP Kalanidhi Naithani) ने फॉरेंसिक टीम के साथ शनिवार देर रात तक होटल के कमरे की छानबीन की। कमरे से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। इसके अलावा दो बैग, कपड़े, मोबाइल फोन, शेविंग किट और चार्जर समेत अन्य सामान भी मिले हैं।

पकड़े गए तीन आरोपियों से पूछताछ

वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को जिन तीन लोगों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया था उनको पूछताछ के लिए गुजरात से लखनऊ लाया गया है। अहमदाबाद की कोर्ट ने तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली थी। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेंगी। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक कमलेश तिवारी हत्याकांड में सभी आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मामले में अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में गुजरात से मौलाना शेख सलीम, फैजान और राशिद पठान को हिरासत में लिया गया है।

