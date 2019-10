लखनऊ. कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तीन आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने कुबूल किया है कि वह हत्या में संलिप्त थे। हालांकि जिन दो लोगों ने कमलेश तिवारी को घर में मौत के घाट उतारा वह अब भी फरार है और इनकी तलाश जारी है। इस बीच कमलेश तिवारी के परिवार ने जो मांगे रखी थी वह मान ली गई है। लखनऊ डिवीजनल कमिश्नर मुकेश मेशराम ने कमलेश तिवारी के परिवार से सीतापुर में मुलाकात की और सहायता का भरोसा दिया।

परिवार को मिलेंगी यह मदद-

कमलेश तिवरी के परिवार ने सीएम योगी से मिलने की मांग की थी, साथ ही एक करोड़ रुपए मुआवजे व बेटे को सरकारी नोकरी दिलाने की बात रखी थी। उनका कहना था कि यह मांग माने जाने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच लखनऊ डिवीजनल कमिश्नर ने परिवार से मुलाकात की और आखिर में कुछ बिंदुओं पर समझौता हुआ। इसमें यह कहा गया कि परिवार की सीएम योगी से रविवार को मुलाकात होगी। सीएम योगी शनिवार को महाराष्ट्र में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। कमलेश के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार को 48 घंटे के भीतर सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।

Lucknow divisional commissioner Mukesh Meshram after meeting the family of #KamleshTiwari, in Sitapur: The demands of relatives have been take into consideration. They'll be provided security. Their meeting with the CM is being fixed. We're recommending a govt residence for them pic.twitter.com/4aTpdVTvCv