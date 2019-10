कमलेश तिवारी की पत्नी शामिल हुईं इस पार्टी में, मिला बड़ा पद

लखनऊ. हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) की हत्या ने राजधानी लखनऊ में हलचल मचा दी थी। काफी जद्दोजहद के बाद उनके हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आए। अब यह मामला शांत होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कमलेश की पत्नी किरण को हिंदू समाज पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है।

बता दें कि हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की मृत्यु 18 अक्टूबर को हुई थी। उन्हें लखनऊ के नाका इलाके में मारा गया था। कमलेश की हत्या के बाद पत्नी किरण ने परिवार समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। उन्होंने हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की थी। इसके अलावा अपनी 11 मांगें भी परिवार के सामने रखी थीं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कमलेश तिवारी की पत्नी को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।

Kiran Tiwari, wife of former Hindu Samaj Party president Kamlesh Tiwari, declared as the new party president. Kamlesh Tiwari was murdered at his residence in Lucknow, on October 18.