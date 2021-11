आजादी पर कंगना रनौत के बिगड़े बोल, वरुण गांधी ने घेरा, लोग बोले- लकड़ी के घोड़े पर चलने वाली झांसे की रानी

लखनऊ. बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार विवादों में हैं। बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने देश की आजादी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को असली आजादी तो 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा, यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। वरुण ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कंगना की इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वहीं, इस बयान को लेकर कंगना सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल हो रही हैं। वरुण के ट्वीट पर लोग कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कंगना को लकड़ी के घोड़े पर चलने वाली झांसे की रानी करार दिया।

एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने बयान दिया था कि देश को 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली। कंगना ने अपने बयान में यह भी कहा कि सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी-हिंदुस्तानी का खून न बहाये। कंगना ने कहा कि उन्होंने यकीनन आजादी की कीमत चुकाई, लेकिन वो आजादी नहीं, भीख थी। कंगना ने कहा कि आजादी तो 2014 में मिली है।

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना का वीडियो किया ट्वीट

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना रनौत के इस बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिस्कार। वरुण ने लिखा कि इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह?'

ड्रग्स लेने का असर इसके सर चढ़कर बोल रहा

सोशल मीडिया पर वरुण गांधी के ट्वीट को कई लोगों ने रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत का जमकर माखौल उड़ाया है कहा कि ड्रग्स लेने का असर इसके सिर चढ़कर बोल रहा है।

क्या पद्मश्री इसीलिए मिला

वाराणसी के वरुण सिंह लिखा कि कंगना चमचागिरी में इतने नीचे गिर जाएंगी, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तुमने गांधी नेहरू, पटेल, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी, भगतसिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। क्या पद्मश्री इसलिए इसको मिला? ड्रग्स लेने का असर इसके सर चढ़कर बोल रहा है।

'धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर'

सोशल मीडिया यूजर्स रमेश कुमार खरवार लिखते हैं कि ऐसे लोगों को पद्मश्री कैसे मिल जाता है, जिन्हें यह नहीं मालूम कि देश सेवा में सभी ने अपना बलिदान दिया, सभी ने अपना खून बहाया। लेकिन इन्हें तो बस सुर्खियों में रहना है और स्टारडम दिखाना है। ये पागलपन की निशानी है, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर।

'अंधभक्ति में इसका दिमाग खराब हो गया'

यूजर अरुण सिंह कंगना रनौत को लेकर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अंधभक्ति में इसका दिमाग खराब हो गया है। इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं, एलिजाबेथ थापा अपने ट्वीट में लिखती है कि Why not UAPA to this druggist??

'मानसिक दिवालियापन की यही पहचान'

रामजी गुप्ता लिखते हैं देश की स्वतंत्रता को भीख बताने वाली ने अपने परदादा सरजू सिंह रनौत जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा थे, उनको भी भिखारी बना बैठी, जो कांग्रेस से भीख मिलने पर विधायक बने। ये खुद भिखारी परिवार से हुईं, जो आज खुद मोदी से भीख में अवॉर्ड लिए बैठी है, मानसिक दिवालियापन की यही पहचान।

'नशा करने से फुर्सत मिले, तभी तो ये देश की सोचेंगे'

रवि ढाका लिखते हैं इन्हें नशा करने से फुर्सत मिले, तभी तो ये देश की सोचेंगे। देश की संस्कृति की मां-बहन एक कर रखी है इन जैसी महान मूर्तियों ने। सर्वेश राय लिखते हैं कंगना का मानसिक संतुलन ख़राब हो गया हैं। 2014 से तलवे चाट चाट कर इसको पागल खाने में डाल देना चाहिए।

'लकड़ी के घोड़े पर चलने वाली झांसे की रानी'

मो साबिर चौधरी मेवाती लिखते हैं अवार्ड के ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया है। 'लकड़ी के घोड़े पर चलने वाली झांसे की रानी'। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने वरुण गांधी के ट्वीट पर कंगना रनौत की अलग-अलग शब्दों में निंदा की है।

