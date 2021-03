तोड़ी गई वसीम रिजवी की हयाती कब्र, पूर्व चेयरमैन के समर्थन में उतरीं कंगना रनोट, कहा एक सच्चे राष्ट्रवादी की रक्षा करने की जरूरत

लखनऊ. कुरान की 26 हयातें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वसीम रिजवी से नाराज कुछ युवाओं ने रविवार देर रात राजधानी लखनऊ के तालकटोरा स्थित कर्बला में रिजवी की हयात का कब्र तोड़ा है। यही नहीं बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। कर्बला के मुतवल्ली (नाबालिग और उसी संपत्ति का रक्षक) ने जब युवकों का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट व गाली-गलौज की। मामले में मुतवल्ली ने तालकटोरा थाने में शिकायत की। इसके बाद तीन युवकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। उधर, अभिनेत्री कंगना रनोट ने वसीम रिजवी का समर्थन किया है। उन्होंने रिजवी के समर्थन में चल रहे कैंपन 'मैं वसीम रिजवी के साथ हूं' में अपील की है कि हमें एक सच्‍चे राष्ट्रवादी की रक्षा करने की जरूरत है।

सच्चे राष्ट्रवादी की तरह रक्षा करना जरूरी

कंगना ने ट्विटर पर लिखा, 'सिर्फ वसीम रिजवी जी से सहमत होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें एक राष्ट्र के रूप में हमें एक सच्चे राष्ट्रवादी की रक्षा करने की जरूरत है। अगर उनका सिर कलम किया जाता है, या कमलेश तिवारी की तरह गोली मार दी जाती है, या अन्य लोगों की हत्‍या की जाती है तो यह राष्ट्रवाद की मौत होगी।'

Just Agreeing with Wasim Rizvi ji is not enough, as a nation we need to protect a true nationalist, if he is beheaded, shot, stabbed like Kamlesh Tiwari ji and many others it will be death of nationalism #मैं_वसीम_रिज़वी_के_साथ_हूँ https://t.co/unjg61omwR