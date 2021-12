Piyush Jain का 'इत्र' सबकी की जुबान पर: महक रहा चुनावी रैलियों में, अखिलेश यादव ने दिया जवाब

Kanpur में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि ज़रा सा भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का और सबके मुंह बंद हो गए। वहीं इस पर बोलते हुए Yogi Adityanath ने कहा कि 'यह समाजवादी इत्र नहीं समाजवादी बदबू है।'

आपको बताते चलें कि 3 दिन से लगातार कानपुर के एक इत्र और गुटखा व्यापारी के यहाँ जीएसटी चोरी को लेकर छापा पड़ा था। जिसमें से 257 करोड़ रु मिला। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस करके इसका करारा जवाब दिया।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. राजधानी लखनऊ में 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी का मुख्यालय समाजवादी इत्र की खुशबू से महक रहा था। इस दिन अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने समाजवादी इत्र लांच किया था। सपा के झंडे की तरह लाल और हरे रंग की परफ्यूम की शीशियां हाथों में लेकर तबअखिलेश यादव ने कहा था कि 2022 के चुनावों को देखते हुए यह इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। इसकी खुशबू देश ही नहीं, विदेश तक फैलेगी।

Akhilesh Yadav During PC in Party HQ on Samajwadi Itra