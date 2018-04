लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट के फैसले से देश भर में हिंसा का माहौल छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिसंक घटनाओं को अंजाम दिया गया। कई जिलों में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गये और जमकर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान दो की मौत हो गई, जबकि तीन दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं।

केशव मौर्या ने मायावती पर बोला हमला

इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने एससी एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका डाल दी है। ऐसे में मैं मायावती जी से पूछना चाहुंगा की कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह के प्रदर्शन का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि 'मयावती अराजकता क्यों फैलाना चाहती हैं।'

Govt has filed review petition (over judgement on SC/ST Act ), I want to ask Mayawati Ji that what is the basis of such a protest before court verdict? Why does she want to promote anarchy in UP?: Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya on #BharatBandh protests pic.twitter.com/KSrWsSzikx