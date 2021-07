बेटे बेटी बन गए डॉक्टर, 20 साल से 20 स्टूडेंट्स हो रहे फेल

KGMU students getting fail since 20 years in MBBS committee formed- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के 20 छात्र एसबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा में 20 सालों से फेल होते आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें कम नंबर देकर जानबूझ कर फेल किया जाता है। वह कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। केजीएमयू ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए 20 साल से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए कमेटी गठित कर दी है।