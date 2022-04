अब घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण की दोगुनी हो जाएगी जिंदगी, वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका

New Technology for Health: यदि किसी दुर्घटनावश या फिर बुजुर्गों के घुटने काम नहीं करते तो आसानी से घुटना प्रत्यारोपण हो सकता है। खास बात ये है कि अब वैज्ञानिकों ऐसी तकनीक खोजी है, जिससे घुटना प्रत्यारोपण की जिंदगी दोगुनी यानि लंबे समय तक चलेगी।

घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण कराएं तो आठ-दस साल बाद यह भी जवाब देने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी उम्मीद की खबर है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के एक वैज्ञानिक ने प्रत्यारोपण वाली संरचनाओं की उम्र दूनी करने की तकनीक खोजने का दावा किया है। वैज्ञानिक का कहना है कि गामा किरणों से गुजार दिया जाए तो प्रत्यारोपण के बाद घुटने व कूल्हे दोगुने वक्त तक साथ दे सकते हैं। किरणों का असर ऊपरी संरचना पर नहीं पड़ता और न ही उसकी कीमत बढ़ती है। इस तकनीक का जल्द कॉमर्शियल उपयोग शुरू होगा।

