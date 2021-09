बेटियों के भविष्य के लिए फायदेमंद है भाग्यलक्ष्मी योजना, जन्म पर मिलते हैं 50 हजार रुपये

Know About BhagyaLaxmi Yojana benefits and Full Details- बालिकाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई भाग्यलक्ष्मी योजना न सिर्फ लिंगानुपात सुधरेगी बल्कि गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी।