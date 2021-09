लखनऊ में 925 और गोरखपुर में 947 रुपये हुआ गैस सिलिंडर, जानें- यूपी के अन्य शहरों में घरेलू गैस के दाम

The LPG price in UP 2021: आज महीने के पहले दिन जहां पेट्रोल-डीजल के दाम सस्ते होने के कारण लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आज यानी एक सितंबर को 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी सिलेंडर के दाम 25 रुपये तो 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलिंडर के दाम भी 75 रुपये बढ़ाये गए हैं|