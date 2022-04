वह ड्रिंक जिसे पीते ही मुंह हो जाता है 'सुन्न'

कावा पाइपर मेथिस्टिकम संयंत्र से बना एक पेय या अर्क है। दक्षिण प्रशांत में, यह एक लोकप्रिय पेय है जिसका उपयोग समारोहों में विश्राम के लिए किया जाता है। "कावा" नाम पॉलिनेशियन शब्द "आवा" से आया है, जिसका अर्थ कड़वा होता है। कावा मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों को प्रभावित करता है।

आपने शराब तो बहुत सारी पी होगी लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कोई ड्रिंक पी है जिसे पीने के बाद आपकी जीभ 'सुन्न हो सकती है।' जी हां, इस तरह की भी एक ड्रिंक है जिसका नाम- कावा ड्रिंक हैं। इसे कावा नाम के एक पौधे की जड़ को पीसकर पानी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे ठीक से तैयार किया जाता है यानी कि जब सूखी जड़ को पेस्ट में बदलकर पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह पूरी तरह के सुरक्षित होता है। कावा पाइपर मेथिस्टिकम संयंत्र से बना एक पेय या अर्क है। दक्षिण प्रशांत में, यह एक लोकप्रिय पेय है जिसका उपयोग समारोहों में विश्राम के लिए किया जाता है। "कावा" नाम पॉलिनेशियन शब्द "आवा" से आया है, जिसका अर्थ कड़वा होता है। कावा मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों को प्रभावित करता है।

Know About Kava Drink and its Usage And Side Effects