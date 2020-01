1994 बैच के IPS अफसर हैं सुजीत पांडेय, बनेंगे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर

लखनऊ. सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर के जिम्मे पूरी कानून-व्यवस्था होगी। सरकार ने लखनऊ में पहले कमिश्नर के तौर पर सुजीत पांडेय की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं, वहीं आलोक सिंह नोएडा का कमिश्रनर नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के पटना निवासी सुजीत पांडेय 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में वह प्रयागराज जोन के एडीजी हैं। सरकार ने लखनऊ में पहले कमिश्नर के तौर पर सुजीत सुजीत पांडेय की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं। आइए जानते हैं लखनऊ के नए कमिश्नर सुजीत पांडेय के बारे में...

नाम- सुजीत पांडेय

पिता का नाम- नरेंद्र कुमार पांडेय

जन्मतिथि- 01 अगस्त 1968

जन्मस्थान- पटना

शैक्षणिक योग्यता- एमए (इतिहास)

आईजी नंबर- 19941025

काडर- आईपीएस- आरआर 1994

रिक्रूटमेंट- 04 सितंबर 1994

डीआईजी बने- 24 नवंबर 2009

आईजी बने- 23 सितंबर 2013

एडीजी बने- 01 जनवरी 2019

