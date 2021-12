जानें यूपी पुलिस कांस्टेबल को किस ग्रेड पे के अनुसार मिलता है कितना वेतन, सैलरी से साथ मिलता है अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ

उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करने का सपना कई लोगों का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने वाले पुलिस की सैलरी कितनी बनती है। पुलिस फोर्स में विभिन्न पदों पर भर्ती होती है। इनमें से यूपी पुलिस कांस्टेबल वेतन एक अच्छी खासी राशि है, जो इस पद को बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही आकर्षक बनाती है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करने का सपना कई लोगों का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने वाले पुलिस की सैलरी कितनी बनती है। पुलिस फोर्स में विभिन्न पदों पर भर्ती होती है। इनमें से यूपी पुलिस कांस्टेबल वेतन एक अच्छी खासी राशि है, जो इस पद को बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही आकर्षक बनाती है। उम्मीदवार जो 18-22 वर्ष की आयु के बीच हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल होने का लाभ उठा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का वार्षिक वेतन लगभग 4,20,000 से 4,80,000 रुपये है।

Know About UP Police Constable Salary and Additional Benefits