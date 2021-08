कैसे और किसे मिलता है हथियार का लाइसेंस, एक बार में खरीद सकते हैं कितनी गोलियां, जानें नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Know Complete Process of How to Apply For Arms License-आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) के तहत शस्त्र लाइसेंस रखने का प्रावधान है। हालांकि यह अधिकार कुछ शर्तों के तहत है। पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोग अपने पास हथियार रखते हैं। लेकिन क्या एक आम नागरिक भी हथियार रख सकता है। बिलकुल रख सकता है।